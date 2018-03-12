Швейцарец Каттанео избран президентом Европейского союза велосипедистов

ТАСС, 12 марта. Швейцарец Рокко Каттанео избран главой Европейского союза велосипедистов (UEC). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы прошли в рамках конгресса UEC в Стамбуле, в котором участвовали представители 44 национальных федераций из 50 стран-членов союза. Срок полномочий Каттанео рассчитан до 2021 года.

Каттанео с сентября 2017 года являлся исполняющим обязанности президента организации после того, как Давид Лаппартьен стал главой Международного союза велосипедистов (UCI).

По предложению Каттанео Лаппартьен, возглавлявший UEC с 2013 по 2017 годы, был назначен почетным президентом организации.

Следующий конгресс Европейского союза велосипедистов пройдет 9-10 марта 2019 года в Риме.