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Джокович не смог выйти в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Спорт
12 марта, 1:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Сербский теннисист уступил японцу Таро Дэниэлу в трех сетах

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Новак Джокович

Новак Джокович

©  EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 12 марта. Сербский теннисист Новак Джокович проиграл японцу Таро Дэниэлу во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн).

Джокович, посеянный на турнире под 10-м номером, проиграл со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 1:6.

Следующим соперником японца станет аргентинец Леонардо Майер.

Открытый чемпионат Австралии, прошедший в январе, стал для 30-летнего Джоковича первым официальным турниром, в котором он сыграл после восстановления от травмы, полученной в июле 2017 года.

Джокович является 12-кратным победителем турниров Большого шлема, бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Возглавлял рейтинг Ассоциации теннисистов- профессионалов на протяжении 223 недель.

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