Кербер победила Макарову и сыграет с Весниной на турнире WTA в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 12 марта. Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн).

В матче второго круга россиянка уступила немке Ангелик Кербер, посеянной на турнире под 10-м номером, со счетом 6:3, 4:6, 2:6.

Следующей соперницей Кербер станет еще одна россиянка Елена Веснина (24-й номер посева).

В другой встрече американка Слоан Стивенс (13) победила белоруску Викторию Азаренко - 6:1, 7:5 и сыграет в третьем круге с россиянкой Дарьей Касаткиной (20).

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является Веснина. Турнир завершится 18 марта.