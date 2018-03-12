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Российские керлингисты проиграли норвежцам в смешанном турнире на Паралимпиаде

Спорт
12 марта, 5:53 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, марта. /ТАСС

Россияне потерпели третье поражение на турнире, в их активе одна победа

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Дарья Щукина и Александр Шевченко

Дарья Щукина и Александр Шевченко

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты потерпели поражение от сборной Норвегии со счетом 2:6 в матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

Россияне потерпели третье поражение на турнире. Ранее они уступили сборным Германии и Южной Кореи, но обыграли сборную Финляндии. В таблице команда делит десятое место с норвежцами. Норвежцы одержали первую победу на Паралимпиаде, ранее они проиграли британцам, канадцам и китайцам.

Позднее в понедельник российские керлингисты сыграют с американцами. Встреча начнется в 13:35 мск. Американцы провели три матча на турнире, одержав победу над шведами и проиграв командам Южной Кореи и Германии. Сборная США занимает восьмое место в таблице.

В других матчах сборная Китая одержала четвертую побед из четырех возможных, победив сборную Финляндии со счетом 6:4. Китайцы единолично лидируют в таблице. Команда Словакии обыграла команду Швеции со счетом 8:3.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

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