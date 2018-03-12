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Украинский лыжник Рептюх завоевал золото Паралимпиады в гонке на 20 км в классе "стоя"

Спорт
12 марта, 6:25 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, марта. /ТАСС

Канадец Брайан Маккивер завоевал золото в аналогичной гонке в классе слабовидящих спортсменов, став 11-кратным паралимпийским чемпионом

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Игорь Рептюх

Игорь Рептюх

© EPA-EFE/THOMAS LOVELOCK/OIS/IOC

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Украинец Игорь Рептюх одержал победу в соревнованиях по лыжному спорту в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 20 км в классе "стоя" на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Рептюх преодолел дистанцию за 44 минуты 52,4 секунды. Вторым финишировал француз Бенжамин Давье, проигравший победителю 1 минуту 56,5 секунды. Третьим стал норвежец Хакон Олсруд (отставание 2.18,2).

Рептюх впервые в карьере стал паралимпийским чемпионом. Ранее в Пхёнчхане он выиграл бронзу в биатлонной гонке на 7,5 км. На Играх в Сочи в 2014 году Рептюх стал серебряным призером в лыжной эстафете в составе сборной Украины.

Канадец Брайан Маккивер завоевал золото в аналогичной гонке в классе слабовидящих спортсменов, показав время 46 минут 2,4 секунды. Серебро выиграл белорус Юрий Голуб (+1.05,1), бронзу - француз Томас Кларион (+1.22,0). Маккивер стал 11-кратным паралимпийским чемпионом. Он выиграл два золота в лыжах в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, два золота - в Турине в 2006-м, по три золота - в Ванкувере и в Сочи.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В лыжных гонках у мужчин россияне не представлены на Играх. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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