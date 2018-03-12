"Лейкерс" обыграли "Кливленд" в матче НБА, несмотря на дабл-дабл Джеймса

ТАСС, 12 марта. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Кливлендом" со счетом 127:113 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Лейкерс" Джулиус Рэндл, который оформил дабл-дабл, набрав 36 очков и совершив 14 подборов. Также Рэндл сделал семь результативных передач, два блокшота и один перехват. Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс также записал на свой счет дабл-дабл, набрав 24 очка и сделав 10 подборов, добавив к этому семь результативных передач. Кроме Рэндла еще три игрока в составе "Лейкерс" набрали 20 и больше очков: Брук Лопес (22 очка), Айзея Томас (20) и Кентавиус Колдуэлл-Поуп (20).

"Лейкерс" одержали 30 побед в 66 матчах и занимают 11-е место в Западной конференции. "Кливленд" потерпел второе поражение подряд. Команда идет на четвертой позиции на Востоке, в ее активе 38 побед в 66 играх.

В следующем матче в ночь на среду "Лейкерс" на своей площадке примут "Денвер". "Кливленд" днем позже на выезде встретится с "Финиксом".

В других матчах дня "Хьюстон" обыграл "Даллас" (105:82) и укрепил свое лидерство на Западе. "Голден Стэйт" проиграл "Миннесоте" (103:109), а "Бостон" - "Индиане" (97:99). "Юта" победила "Нью-Орлеан" (116:99), "Торонто" - "Нью- Йорк" (132:106), "Чикаго" - "Атланту" (129:122), "Денвер" - "Сакраменто" (130:104), "Филадельфия" - "Бруклин" (120:97).