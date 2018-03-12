Российская лыжница Лысова выиграла бронзу в гонке на 15 км на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Михалина Лысова завоевала бронзовую медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. 25-летняя россиянка преодолела дистанцию за 52 минуты 29,2 секунды. Победу одержала белоруска Светлана Саханенко, показавшая время 49 минут 11,7 секунды и опередившая Лысову на 3 минуты 17,5 секунды. Второй стала украинка Оксана Шишкова (отставание 7,8 секунды).

Другая российская спортсменка Екатерина Мошковская со спортсменом-ведущим Артемом Нориным заняла седьмое место (+9.32,2). Россиянка Марина Галицына (спортсмен-ведущий Максим Пирогов) не смогла финишировать. С самого старта Галицына шла на третьей позиции в гонке, на отсечке 9,28 км она занимала третье место, проигрывая лидеру 1 минуту 5 секунд. На следующей отсечке (13,72 км) она уже уступала 5 минут 2,8 секунды.

Ранее в Пхёнчхане Лысова выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км, став пятикратной паралимпийской чемпионкой. Россиянка теперь является пятикратной серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.

Лысова родилась 29 марта 1992 года в городе Нижний Тагил в Свердловской области. Ее первым тренером была Мария Бусыгина, более 12 лет Лысова работает под руководством Валерия Огородникова. Спортсменка дебютировала на Паралимпиаде в Ванкувере в 2010 году в возрасте 17 лет и выиграла золото, два серебра и две бронзы. Награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Дружбы.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.