Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке на 15 км

Спорт
12 марта, 7:22 дата обновления: 12 марта, 7:44 UTC+3

Ранее в Пхёнчхане российская спортсменка завоевала золото в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анна Миленина, Екатерина Румянцева и Людмила Ляшенко (слева направо)

Анна Миленина, Екатерина Румянцева и Людмила Ляшенко (слева направо)

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе "стоя" на Паралимпийских играх, которые проходят в Пхёнчхане.

Россиянка преодолела дистанцию за 49 минут 37,6 секунды. Второе место заняла еще одна российская спортсменка Анна Миленина (отставание 1.18,0). Украинка Людмила Ляшенко финишировала на третьей позиции (+1.29,0). Ранее в Пхёнчхане Ляшенко выиграла бронзу в биатлоне в гонке на 6 км.

Румянцева стала двукратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхёнчхане она завоевала золото в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом. Она является бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем и призером этапов Кубка мира.

Смотрите также

Российская лыжница Лысова выиграла бронзу в гонке на 15 км на Паралимпиаде

Биатлонистка Румянцева завоевала первое золото для российских спортсменов на Паралимпиаде

Медали Паралимпиады-2018 вручены российским биатлонисткам Румянцевой, Милениной и Лысовой

Медведев поздравил биатлонисток Румянцеву, Миленину и Лысову с медалями Паралимпиады

Румянцева родилась 28 января 1991 года в поселке Смидович Смидовического района Еврейской автономной области. Тренируется под руководством Ирины Громовой. Румянцева является мастером спорта России. Спортсменка попала в сборную России в 2015 году, поэтому Паралимпиада в Пхёнчхане является для нее дебютной.

Миленина является пятикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в биатлонной гонке на 6 км. После завоевания второго серебра в Пхёнхчане она стала семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым. Россиянка является одиннадцатикратной чемпионкой мира. 

Миленина родилась 15 июля 1986 года в городе Краснотурьинск Свердловской области. Первым тренером спортсменки была Екатерина Бурмистрова, с 2002 года Миленина работает под руководством Валерия Огородникова. Награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом почета.

Санкции против россиян

Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане в усеченном составе в связи с отстранением Паралимпийского комитета России. По этой же причине россияне выступают под паралимпийским флагом. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают спортсменам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
2
В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух подростков
3
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
4
Минобороны опубликовало видео стрельб с применением высокоточных снарядов "Краснополь"
5
В Японии с аукциона продали самого крупного тунца в истории рыболовства страны
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
СМИ: в Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Темы дня
Новости партнеров
Реклама