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Базы для сборных Дании, Швеции и Исландии на Кубани к ЧМ-2018 будут завершены к апрелю

Спорт
12 марта, 8:31 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

Завершение строительно-монтажных работ на тренировочных площадках в Анапе и Геленджике намечено на март 2018 года

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КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Строительство тренировочных баз в Анапе и Геленджике, где во время чемпионата мира по футболу разместятся сборные Дании, Швеции и Исландии, завершится в марте, сообщил в понедельник ТАСС заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

"Завершение строительно-монтажных работ на тренировочных площадках в Анапе и Геленджике намечено на март 2018 года, срок ввода объектов в эксплуатацию - апрель 2018 года", - сказал он.

Вице-губернатор напомнил, что база в станице Анапская в Анапе оказалась невостребованной. Кроме того, в зоне ответственности администрации Краснодарского края идет подготовка еще одной базы - стадиона "Кубань". Его также не выбрала ни одна из команд, но работы здесь должны закончить в ранее намеченные сроки.

"На всех этих площадках завершаются работы по строительству и реконструкции. Уложен травяной газон, подготовлены административно-бытовые корпуса, завершается внутренняя отделка раздевалок и подтрибунных помещений, благоустройство прилегающей территории. Чтобы обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, устанавливаются системы видеонаблюдения, контроля доступа, охранной сигнализации", - отметил собеседник.

Долуда уточнил, что все площадки будут отвечать требованиям Международной федерации футбола (ФИФА). "У команд есть свои пожелания, и те, которые не потребуют дополнительных затрат, мы, безусловно, постараемся выполнить. Что касается городов, где будут базироваться команды - участницы чемпионата, то в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре для комфорта футболистов будут работать волонтеры в единой форме одежды. Кроме того, устанавливается навигация на английском языке, обязательным является знание английского и для персонала отелей", - добавил он.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня). В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).

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