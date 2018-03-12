Глава Шведского футбольного союза призвал болельщиков оставить страхи перед ЧМ-2018

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Болельщикам, желающим посетить чемпионат мира по футболу в России, не стоит беспокоиться о безопасности. Такое мнение ТАСС высказал глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

В феврале в испанском Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы прошли беспорядки с участием болельщиков местного "Атлетика" и фанатов московского "Спартака". По данным полиции, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, кроме того, погиб сотрудник правоохранительных органов, который во время беспорядков перенес инфаркт.

"Я абсолютно уверен, что безопасность на чемпионате мира будет обеспечена на самом высоком уровне. Чемпионат мира - футбольный праздник, и болельщики являются одной из его главных составляющих. Да, в связи с последними инцидентами многие СМИ пишут про опасность и прочее, но все это не более чем слухи, провокации и попытки вызвать страх. Мы не только не боимся ехать в Россию и не боимся за своих болельщиков, но и призываем остальных забыть о своих страхах и приезжать в Россию", - заявил Нильссон.

По словам собеседника ТАСС, он пока не может назвать точное количество шведских болельщиков, которое приедет на турнир. "Могу лишь сказать с абсолютной уверенностью, что квота, положенная шведским болельщикам, будет выкуплена, активно подаются заявки и на нейтральную квоту. Шведские фанаты любят путешествия на крупные турниры, поэтому уверен, что как на трибунах, так и в фан-зонах на матчах сборной будет желто-синий праздник", - отметил он.

Тема допинга не обходится без провокаций

Нильссон также отметил, что футбольному сообществу, в частности СМИ, стоит аккуратно относится к теме допинга.

"Когда мы говорим о допинге, то должны понимать, что это очень важная тема. Здесь затрагивается авторитет не только футбола, но и всего спорта в целом. Спортсмены всех стран - тех же Швеции и России - постоянно сдают допинг- тесты и проходят проверки не только в футболе, но и в других видах спорта. Любой, даже единичный случай допинга - это удар не только по репутации спортсмена, но и по всему спорту", - отметил Нильссон.

"Мы поддерживаем программу борьбы с допингом и активно боремся с ним. К сожалению, не обходится и без провокаций, касающихся этой темы, поэтому уверен, что во время чемпионата мира Международная федерация футбола совместно со Всемирным антидопинговым агентством и организаторами турнира создаст независимую, честную и самую современную лабораторию, а на самом первенстве ни одного случая допинга не будет зафиксировано", - добавил он.

Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.