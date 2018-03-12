Призер Паралимпиады Лысова сказала, что не смогла выступить лучше из-за проблем с лыжами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка Паралимпийских игр россиянка Михалина Лысова не смогла показать результат выше третьего места в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем среди спортсменов с нарушением зрения на Играх в Пхёнчхане из-за неправильно подготовленных лыж. Об этом спортсменка и ее гид-ведущий Алексей Иванов рассказали журналистам после старта.

25-летняя россиянка преодолела дистанцию за 52 минуты 29,2 секунды. Победу одержала белоруска Светлана Саханенко, показавшая время 49 минут 11,7 секунды и опередившая Лысову на 3 минуты 17,5 секунды. Второй стала украинка Оксана Шишкова (отставание 7,8 секунды). Другая российская спортсменка Екатерина Мошковская со спортсменом-ведущим Артемом Нориным заняла седьмое место (+9.32,2).

"Сегодня из-за лыж была очень тяжелая гонка - снег прилипал к лыжам, причем как на подъеме, так и на спуске, они совершенно не давали отдохнуть, - рассказала Лысова. - Марина Галицына, к сожалению, не финишировала, ей стало плохо - сошла с дистанции на последнем круге".

С самого старта Галицына шла на третьей позиции, на отсечке 9,28 км она проигрывала лидеру 1 минуту 5 секунд. На следующей отсечке (13,72 км) она уже уступала 5 минут 2,8 секунды.

"С лыжами мы сегодня прогадали - на одной дистанции один снег, на самом стадионе, где три километра бежать, совсем другой. Но мы готовы к большему - надо бороться дальше и доказывать, что мы сильнейшие", - рассказал Иванов.

Игры-2018, на которых российские спортсмены выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России, завершатся 18 марта.