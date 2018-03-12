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Горнолыжница, получившая травму на тестовых стартах Универсиады, находится в реанимации

Спорт
12 марта, 8:24 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, марта. /ТАСС

Дарья Овчинникова получила перелом голени и была госпитализирована 7 марта

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КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Чемпионка России по горнолыжному спорту Дарья Овчинникова, получившая травму на тестовых соревнованиях Универсиады-2019 в Красноярске, находится в реанимации. Спортсменка в сознании, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Минздрава.

"В настоящее время пациентка находится в отделении реанимации в стабильном состоянии в ясном сознании", - сообщило ведомство. Спортсменка получила перелом голени и была госпитализирована 7 марта. После госпитализации у нее развилось одно из осложнений переломов трубчатых костей - жировая эмболия. Овчинникова находится в больнице скорой медицинской помощи (БСМП), в ближайшее время будут определены показания, сроки проведения и метод оперативного вмешательства по поводу перелома голени.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что спортсменка впала в кому, медиков обвинили в несвоевременном оказании помощи. "После госпитализации в условиях отделения реанимации пациентке проводились все необходимые при данной патологии лечебно-диагностические мероприятия", - заявили в Минздраве.

Тестовые соревнования Универсиалы-2019 - этап Кубка России "Мемориал В. Цимика", чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту - проходили в Красноярске с 5 по 9 марта. В них принимали участие около 150 спортсменов из 17 регионов России. Соревнования проводились в четырех дисциплинах: слаломе, скоростном спуске, параллельных командных соревнованиях и слаломе-гиганте. Всего было разыграно 9 комплектов медалей.

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