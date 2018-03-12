Глава Шведского футбольного союза: РФПЛ стала кузницей кадров для сборной Швеции

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Чемпионат России стал отличной школой подготовки футболистов для сборной Швеции. Такое мнение ТАСС высказал президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

В Российской футбольной премьер-лиге за "Краснодар" выступают два футболиста сборной Швеции - капитан команды защитник Андреас Гранквист и полузащитник Виктор Классон. Ранее за национальную сборную выступали полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум, игравший в составе армейцев с 2012 по 2014 год полузащитник Расмус Эльм, а также бывший полузащитник московского "Спартака" Ким Чельстрём, представлявший красно-белых с 2012 по 2015 год.

"Не буду лукавить, все шведские футболисты - Расмус Эльм, Понтус Вернблум, Андреас Гранквист - очень положительно отзываются о России. Они рассказывают про красивые города, русское гостеприимство и восхитительную природу. Все, кто играл в России, получили бесценный опыт и показывали высокий класс на международной арене. Россия стала своеобразной кузницей кадров для сборной Швеции, и я уверен, что опыт выступления в России поможет нашей сборной лучше подготовиться к играм на чемпионате мира, вашему менталитету и попробовать понять загадочную русскую душу", - сказал Нильссон.

Сборная Швеции сыграет на чемпионате мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе шведы выступят с командами Южной Кореи, Германии и Мексики.

Выбрали базу на ЧМ всей командой

Нильссон отметил ценность попадания сборной Швеции на турнир в Россию. Шведы заняли второе место в отборочной группе (19 очков) вместе с командами Франции (23), Нидерландов (19, шведы оказались выше благодаря дополнительным показателям), Болгарии (13), Люксембурга (6) и Белоруссии (5). В стыковых играх шведы оказались сильнее итальянцев (1:0 дома и 0:0 на выезде).

"Чемпионат мира по футболу - главное событие в жизни любого футболиста, это турнир, который объединяет миллионы людей по всему миру, и для Швеции большая честь быть частью этого первенства. Мы прошли через сложнейший отбор, находясь в одной группе с командами Франции и Нидерландов, в которых собраны одни из лучших игроков мира. Кроме того, на протяжении отборочного турнира мы имели определенные сложности с составом, поэтому мы чрезмерно счастливы, что выступим на главном футбольном празднике в России", - отметил Нильссон.

Во время турнира шведы будут базироваться в Геленджике. "Нас ожидает прекрасная база на берегу Черного моря, к процессу выбора которой приложила руку вся сборная, начиная от игроков и заканчивая руководителями Шведского футбольного союза. Сначала мы определили для себя шорт- лист, после чего учитывали мнения игроков, тренерского и административного штаба. Таким образом, выбор пал на Геленджик, где есть великолепные условия для подготовки, отличный климат и атмосфера", - рассказал собеседник ТАСС.

Возвращение Ибрагимовича не исключено

Нильссон не стал выделять фаворитов предстоящего турнира и отметил, что сборная Швеции может преподнести сюрприз. "Все группы по-своему сложные, поэтому нас ждут интереснейшие матчи и потрясающая атмосфера. Да, есть группы лидеров и команд, близких по уровню. Не хотелось бы загадывать, но посмотрим, может быть, как раз сборная Швеции станет темной лошадкой турнира", - сказал он.

Также глава Шведского футбольного союза не исключил возвращения в сборную нападающего английского "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича. "Я прекрасно помню историю, когда практически вся страна уговорила нападающего Хенрика Ларссона возобновить карьеру в сборной перед чемпионатом Европы 2008 года. Что касается слухов про Ибрагимовича, то никто кроме главного тренера не сможет ответить вам на этот вопрос. Не могу исключать, что это произойдет, но еще раз повторюсь, что всеми кадровыми вопросами занимается тренер", - отметил собеседник ТАСС.

Ибрагимович завершил карьеру в национальной команде после чемпионата Европы 2016 года. Он начал выступать за сборную в 2001 году, сыграв в 116 матчах. Нападающий является рекордсменом команды по количеству голов - 62. Он принял участие в чемпионатах мира 2002 и 2006 годов, а также чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.