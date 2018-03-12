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Россиянка Миленина пообещала еще не раз задать жару соперницам до конца Паралимпиады

Спорт
12 марта, 9:05 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, марта. /ТАСС

В понедельник россиянка стала серебряным призером в лыжной гонке на 15 км в классе стоя

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Анна Миленина

Анна Миленина

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Российская спортсменка Анна Миленина, ставшая серебряным призером в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе стоя на Паралимпиаде в Пхёнчхане, пообещала еще не раз задать жару с подругой по команде Екатериной Румянцевой соперницам до конца Игр. Об этом спортсменка рассказала журналистам после финиша.

Дебютантка Паралимпиады Румянцева стала чемпионкой на 15 км в лыжных гонках, Миленина стала второй. Ранее в такой же последовательности спортсменки финишировали в биатлонной гонке на 6 км с раздельным стартом.

"Это не конец, все еще впереди, мы еще дадим жару - силы на следующие гонки остались. Хотя не окажись мы сегодня на пьедестале, настрой, возможно, был бы и иным. А так завтра с новыми силами на старт (спортсменкам предстоит лыжная гонка на 10 км - прим. ТАСС), - рассказала Миленина. - В целом сегодня гонка далась проще предыдущей".

Миленина поблагодарила организаторов за подготовку трассы. "Погода сегодня была хорошая, но мы боялись, что вместо снега будет каша. Спасибо организаторам - трасса была подготовлена, снег жесткий. У лыж был подсос, но тут надо смазчикам поработать", - рассказала Миленина.

Спортсменка призналась, что почувствовала сильную усталость на последнем подъеме. "У меня есть такая специфика прохождения трассы, что, проигрывая на первых двух отсечках, начинаю прибавлять на третьей. Так и получилось, но на последнем подъеме, когда надо отрабатывать на максимуме, когда борешься за пьедестал, выдала все, что смогла. А после финиша вся эта усталость сразу ушла".

Паралимпиада в Пхёнчхане, где российские спортсмены выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России, завершится 18 марта.

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