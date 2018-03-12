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СМИ: руководство АЕКа подаст жалобу в ФИФА на клуб ПАОК из-за угроз судье

Спорт
12 марта, 9:41 дата обновления: 12 марта, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В матче 25-го тура чемпионата Греции президент ПАОКа Иван Саввиди выбежал на поле и угрожал судье после того, как тот отменил гол его клуба из-за офсайда

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Президент ПАОКа Иван Саввиди (второй слева)

Президент ПАОКа Иван Саввиди (второй слева)

© InTime Sports via AP

ТАСС, 12 марта. Руководство клуба АЕК отправит в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жалобу на ПАОК из-за инцидента с угрозами в адрес судьи в матче чемпионата Греции. Об этом сообщает sport24.gr.

В воскресенье матч 25-го тура чемпионата Греции между АЕК и ПАОК был прерван. Президент ПАОК Иван Саввиди выбежал на поле после того, как арбитр встречи отменил гол его клуба из-за офсайда, по словам очевидцев, Саввиди угрожал рефери и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у Саввиди была кобура с предметом, похожим на пистолет. Несмотря на то, что шло компенсированное время, АЕК отказался доигрывать матч из-за угрозы безопасности игроков.

Спустя час после ухода команд с поля стало известно о том, что гол в ворота АЕК был засчитан и матч завершен. В турнирной таблице, опубликованной на официальном сайте чемпионата Греции, изменений не произошло - идущий вторым ПАОК имеет в своем активе 52 очка, как и до 25-го тура, на счету АЕК 54 очка. В случае победы ПАОК сместил бы АЕК с первой строчки.

Инцидент произошел спустя несколько часов после решения Федерации футбола Греции о лишении ПАОК трех очков и закрытии трибун на две домашние игры за инцидент во встрече с пирейским "Олимпиакосом". Игра 23-го тура чемпионата Греции ПАОК - "Олимпиакос", запланированная на 25 февраля, была отменена за несколько минут до стартового свистка из-за нападения на тренера гостей Оскара Гарсию, получившего рассечение после попадания в лицо брошенной с трибун кассовой лентой.

Саввиди был президентом российского клуба "Ростов" с 2002 по 2005 год. С 2006 по 2008 год он возглавлял ростовский клуб СКА. В 2012-м Саввиди стал владельцем ПАОК.

Согласно дисциплинарному кодексу чемпионата Греции лицо, угрожающее арбитрам или организаторам матча, наказывается штрафом от 50 тысяч евро и запретом на посещение стадионов на срок от трех до пяти лет. По отношению к должностным лицам клубов может быть применено наказание в виде матча без зрителей, снятия очков или понижения в низший дивизион.

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