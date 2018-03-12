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Комиссия РФПЛ разрешила "Уралу" и "Локомотиву" сыграть в Екатеринбурге

Спорт
12 марта, 10:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В распоряжении ТАСС оказалось видео газона на домашнем стадионе "Урала" накануне встречи

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) разрешила екатеринбургскому "Уралу" и московскому "Локомотиву" провести матч на стадионе "СКБ-Банк Арена". Об этом ТАСС сообщил президент уральского клуба Григорий Иванов.

Ранее председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков заявил, что матч "Урал" - "Локомотив" нужно переносить, если поле не будет соответствовать требованиям РФПЛ.

"Комиссия приняла поле, так что будем играть. Оно в нормальном состоянии. Чего тут нагнетать?", - сказал Иванов.

В распоряжении ТАСС оказалось видео газона на домашнем стадионе "Урала" накануне встречи.

Встреча 22-го тура чемпионата России должна начаться в понедельник на "СКБ-Банк Арене" в Екатеринбурге в 17:00 мск.

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