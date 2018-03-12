Комиссия РФПЛ разрешила "Уралу" и "Локомотиву" сыграть в Екатеринбурге

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) разрешила екатеринбургскому "Уралу" и московскому "Локомотиву" провести матч на стадионе "СКБ-Банк Арена". Об этом ТАСС сообщил президент уральского клуба Григорий Иванов.

Поле в Екатеринбурге прошедшим днём. Травой и не пахнет#УралЛоко pic.twitter.com/Faf7u8LVKJ — Dilshad (@LomovskikhD) March 11, 2018

Ранее председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков заявил, что матч "Урал" - "Локомотив" нужно переносить, если поле не будет соответствовать требованиям РФПЛ.

"Комиссия приняла поле, так что будем играть. Оно в нормальном состоянии. Чего тут нагнетать?", - сказал Иванов.

В распоряжении ТАСС оказалось видео газона на домашнем стадионе "Урала" накануне встречи.

Встреча 22-го тура чемпионата России должна начаться в понедельник на "СКБ-Банк Арене" в Екатеринбурге в 17:00 мск.