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Рядом с "Лужниками" 23 марта ограничат продажу алкоголя в связи с футбольным матчем

Спорт
12 марта, 7:49 UTC+3

Товарищеский матч Россия-Бразилия начнется в 19:00 мск, ограничение на продажу спиртного будет действовать весь день

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Продажу алкоголя рядом со стадионом "Лужники" ограничат 23 марта, когда на нем будет проходить товарищеский матч сборной России против команды Бразилии. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Во время товарищеского футбольного матча 23 марта между командами России и Бразилии рядом с олимпийским комплексом "Лужники" ограничат продажу алкоголя. Матч начнется в 19:00, однако ограничение на продажу спиртного будет действовать весь день", - говорится в сообщении.

Алкоголь нельзя будет купить в торговых точках, расположенных поблизости от "Лужников", а также рядом со станциями метро "Спортивная" и "Воробьевы горы", откуда болельщики будут идти к Большой спортивной арене. Запрет также коснется напитков в стеклянной таре.

Ограничение необходимо для профилактики травм и правонарушений в местах массового скопления болельщиков, сообщает портал со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. 

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