Построенные для сборных ЧМ-2018 стадионы на Кубани передадут спортшколам

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Тренировочные базы, которые подготовлены для команд - участниц чемпионата мира по футболу в Краснодарском крае, планируется после проведения соревнований передать детским спортивным школам, сообщил ТАСС замгубернатора региона Николай Долуда.

"После проведения чемпионата мира по футболу тренировочные площадки в Адлере, Анапе и Геленджике планируется передать детским спортивным школам. Это полноценные стадионы с трибунами не менее чем на 500 человек, с натуральным газоном, искусственным освещением, оборудованные в соответствии с требованиями ФИФА", - сказал он.

Вице-губернатор пояснил, что всего в регионе для национальных сборных было подготовлено восемь тренировочных баз. Площадки на стадионе "Кубань" в Краснодаре и в станице Анапской остались не востребованы, но в будущем на них также смогут заниматься юные спортсмены. Ранее сообщалось, что еще одна база в краевом центре расположена в детской футбольной академии "Краснодар".

"Сегодня в спортивных школах края занимаются футболом более 33 тыс. юных спортсменов. Проведение чемпионата мира, несомненно, увеличит интерес к футболу, и тысячи ребят придут в спортивные секции. И, что немаловажно, за счет этих площадок станет еще лучше материально-техническая база для развития детского спорта в нашем регионе", - отметил Долуда.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня). Также в Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).