Колобков: победа Румянцевой на Паралимпиаде вдохновит других россиян на Играх

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Успехи на Паралимпийских играх лыжниц Екатерины Румянцевой, Михалины Лысовой и Анны Милениной должны вдохновить остальных российских спортсменов для удачного выступления на Играх. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В понедельник Румянцева стала чемпионкой Паралимпийских игр в гонке на 15 км с раздельным стартом в классе стоя, Миленина в этой дисциплине выиграла серебро. Лысова стала бронзовым призером в гонке на 15 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Ранее на Паралимпиаде Лысова выиграла золото в биатлоне в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения, став пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр.

"Поздравляю наших девушек с новыми наградами Паралимпиады-2018. Отдельное спасибо тренерам Ирине Громовой и Валерию Огородникову за отличную подготовку спортсменок. Верю, что успехи Екатерины, Анны и Михалины вдохновят всю команду на высокие результаты", - сказал Колобков.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.