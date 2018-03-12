Представитель Саввиди: президент ПАОКа во время матча никому не угрожал оружием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Президент футбольного клуба ПАОК, российский предприниматель Иван Саввиди, выбежавший на поле во время матча чемпионата Греции с АЕК, никому не угрожал оружием. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе предпринимателя.

"Он [Иван Саввиди] никому не угрожал оружием, а его ношение в Греции не запрещено", - сказала представитель Саввиди.

В воскресенье матч 25-го тура чемпионата Греции между командами АЕК и ПАОК был прерван. Саввиди выбежал на поле после того, как арбитр встречи отменил гол его клуба из-за офсайда, по словам очевидцев, Саввиди угрожал рефери и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОКа была кобура с предметом, похожим на пистолет. Несмотря на то, что шло компенсированное время, АЕК отказался доигрывать матч из-за угрозы безопасности игроков.

Как рассказал ТАСС источник, близкий к бизнесмену, Саввиди выбежал на поле из-за эмоциональных переживаний. "ПАОК стремился к тому, чтобы стать чемпионом, потому что у клуба было больше всего очков, и тут начались всякие судебные спортивные дела, провокации, сняли очки, не засчитали гол. И в этом матче забили гол, его сначала засчитали, потом отменили, затем вернулись к рассмотрению гола и через два часа его снова засчитали. Это все эмоции, нервы", - считает собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что АЕК отправит в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жалобу на ПАОК из-за инцидента с угрозами в адрес судьи в матче чемпионата Греции.

Инцидент произошел спустя несколько часов после решения Федерации футбола Греции о лишении ПАОК трех очков и закрытии трибун на две домашние игры за инцидент во встрече с пирейским "Олимпиакосом". Игра 23-го тура чемпионата Греции ПАОК - "Олимпиакос", запланированная на 25 февраля, была отменена за несколько минут до стартового свистка из- за нападения на тренера гостей Оскара Гарсию, получившего рассечение после попадания в лицо брошенной с трибун кассовой лентой.

Кто такой Саввиди

Саввиди был президентом российского клуба "Ростов" с 2002 по 2005 год. С 2006 по 2008 год он возглавлял ростовский клуб СКА. В 2012 году Саввиди стал владельцем ПАОК. Также Саввиди является председателем совета директоров "Группы Агроком" - многоотраслевого холдинга, с головным офисом в Ростове-на-Дону.

Согласно дисциплинарному кодексу чемпионата Греции лицо, угрожающее арбитрам или организаторам матча, наказывается штрафом от €50 тыс. и запретом на посещение стадионов на срок от трех до пяти лет. По отношению к должностным лицам клубов может быть применено наказание в виде матча без зрителей, снятия очков или понижения в низший дивизион.

АЕК, ПАОК и "Олимпиакос" ведут борьбу за чемпионство. В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата лидирует АЕК с 54 очками, следом идут ПАОК (52), "Олимпиакос" (50).