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Медали Паралимпиады-2018 вручены российским лыжницам Румянцевой, Милениной и Лысовой

Спорт
12 марта, 12:45 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, марта. /ТАСС

Медалистов награждали - член управляющего совета Международного паралимпийского комитета Хуан Пабло Саласар и председатель городского совета Каннына Юн Дон Чо

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Алексей Иванов и Михалина Лысова

Алексей Иванов и Михалина Лысова

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Российским лыжницам Екатерине Румянцевой, Анне Милениной и Михалине Лысовой вручены медали Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

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В понедельник на Паралимпиаде россиянки выиграли три медали в двух гонках. Румянцева (золото) и Миленина (серебро) стали призерами в гонке на 15 км с раздельным стартом среди стоячих спортсменок, бронза в этой дисциплине досталась украинке Людмиле Ляшенко. Медалистов награждали - член управляющего совета Международного паралимпийского комитета (МПК) Хуан Пабло Саласар и председатель городского совета Каннына Юн Дон Чо.

Лысова и спортсмен-ведущий Алексей Иванов завоевали бронзу в гонке на 15 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Золото выиграла белоруска Светлана Саханенко, второе место заняла украинка Оксана Шишкова. Медали им вручили вице-президент оргкомитета "Пхёнчхан-2018" Сон Иль Пэк и пожизненный член МПК Роберт Стедворд.

Ранее на Играх в Пхёнчхане Румянцева и Миленина выиграли золото и серебро соответственно в биатлонной гонке на 6 км. Лысова также завоевала золотую медаль в аналогичной дисциплине среди спортсменов с нарушением зрения.

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом МПК в качестве нейтральных паралимпийцев.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

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