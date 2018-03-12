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СМИ: УЕФА планирует ужесточит политику в отношении радикально настроенных фанатов

Спорт
12 марта, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Президент ФИФА Джанни Инфантино предупредил главу УЕФА Александра Чеферина, что возросший уровень насилия на стадионах может отпугнуть болельщиков от посещения футбольных матчей

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ТАСС, 12 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен ужесточить санкции в отношении радикально настроенных фанатов. Об этом сообщает AS.com.

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Организация внесет изменения в дисциплинарный кодекс. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предупредил главу УЕФА Александра Чеферина, что возросший уровень насилия на стадионах может отпугнуть болельщиков от посещения футбольных матчей, в том числе чемпионата мира в России. Среди мер, которые планируется применять, не только закрытие стадионов и запреты на поездки радикальных фанатов на матчи в другие страны, но и исключение из еврокубков клубов, не препятствующих росту насилия в фанатской среде.

Дисциплинарная комиссия УЕФА проведет 14 марта экстренное совещание, на котором обсудит с федерациями Франции, Греции и Англии меры в отношении клубов этих стран. 6 марта перед матчем Лиги чемпионов в Париже фанаты французского "Пари Сен-Жермена" устроили беспорядки перед отелем, в котором остановился испанский "Реал". 11 марта матч между греческими клубами АЕК и ПАОК был прерван, президент ПАОК Иван Саввиди выбежал на поле с оружием, требуя засчитать отмененный гол. 10 марта болельщики английского "Вест Хэма", недовольные трансферной политикой клуба, выбежали на поле во время матча с "Бернли".

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