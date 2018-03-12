Чемпионке Паралимпиады Румянцевой пришлось отключиться от интернета до конца Игр

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Двукратной чемпионке Паралимпийских игр в Пхёнчхане Екатерине Румянцевой пришлось отключить все телефонные номера и доступ в интернет до конца Игр, чтобы сосредоточиться на оставшихся гонках. Об этом спортсменка рассказала журналистам после церемонии награждения.

В понедельник Румянцева завоевала золото в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом среди стоячих спортсменок, ранее спортсменка стала чемпионкой в биатлонной гонке на 6 км.

"До сих пор не ощутила, что двукратная чемпионка - голова забита предстоящими гонками, я так устроена, - рассказала Румянцева. - Поздравлений было немало, в соцсетях после первой победы было 250 писем, смогла ответить только на половину. Рассказала Ирине Александровне (Громовой, тренеру спортсменки - прим. ТАСС), в итоге отключили все симки, даже корейскую. Так что до конца Паралимпиады в сети не появлюсь".

Румянцевой 13 марта еще предстоит 10-километровая гонка в биатлоне, 14 марта - лыжный спринт, 15 марта - биатлон на 12,5 км, 17 марта - лыжная гонка на 7,5 км.

Паралимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 18 марта.