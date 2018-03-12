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Чемпионке Паралимпиады Румянцевой пришлось отключиться от интернета до конца Игр

Спорт
12 марта, 13:18 UTC+3 ПХЕНЧХАН Корея/ 12, марта. /ТАСС

Спортсменка рассказала, что пока не ощущает себя двукратной паралимпийской чемпионкой

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Екатерина Румянцева

Екатерина Румянцева

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Двукратной чемпионке Паралимпийских игр в Пхёнчхане Екатерине Румянцевой пришлось отключить все телефонные номера и доступ в интернет до конца Игр, чтобы сосредоточиться на оставшихся гонках. Об этом спортсменка рассказала журналистам после церемонии награждения.

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Россиянка Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке на 15 км

В понедельник Румянцева завоевала золото в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом среди стоячих спортсменок, ранее спортсменка стала чемпионкой в биатлонной гонке на 6 км.

"До сих пор не ощутила, что двукратная чемпионка - голова забита предстоящими гонками, я так устроена, - рассказала Румянцева. - Поздравлений было немало, в соцсетях после первой победы было 250 писем, смогла ответить только на половину. Рассказала Ирине Александровне (Громовой, тренеру спортсменки - прим. ТАСС), в итоге отключили все симки, даже корейскую. Так что до конца Паралимпиады в сети не появлюсь".

Румянцевой 13 марта еще предстоит 10-километровая гонка в биатлоне, 14 марта - лыжный спринт, 15 марта - биатлон на 12,5 км, 17 марта - лыжная гонка на 7,5 км.

Паралимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 18 марта.

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