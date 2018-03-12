Сроки восстановления футболиста Нойштедтера станут известны через несколько дней

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Точные сроки восстановления защитника "Фенербахче" и сборной России по футболу Романа Нойштедтера станут известны в ближайшие несколько дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе турецкого клуба.

В воскресенье защитник не сумел доиграть встречу чемпионата Турции против "Малатьяспора", получив повреждение шеи. Сообщалось, что Нойштедтер с кровотечениями в мягких тканях задней части головы прямо со стадиона был доставлен в больницу на машине скорой помощи, однако позже пресс-служба турецкого клуба сообщила, что повреждение оказалось несерьезным.

"Сегодня прошло дополнительное медицинское обследование футболиста, по результатам которого срок восстановления Нойштедтера станет известен через 3-4 дня после того, как спадет гематома. В данный момент Роман отдыхает. Медицинский штаб допустит игрока до тренировок только после того, как будет уверен, что футболист полностью здоров", - сказали в пресс-службе.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Фенербахче". Нойштедтер открыл счет на 34-й минуте, еще один гол в компенсированное время забил бывший игрок санкт- петербургского "Зенита" Жулиано.

Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы 2016 года и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций - 2017, но в итоговый состав не попал. Всего за сборную России он провел пять матчей.

В текущем сезоне Нойштедтер провел 23 матча в чемпионате Турции, в которых забил три гола.