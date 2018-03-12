Белые куртки россиян помогли Милениной не волноваться на награждении на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Паралимпийских игр в Пхёнчхане Анна Миленина смогла справиться с волнением на церемонии награждения по итогам лыжной гонки на 15 км, увидев в толпе белые куртки российских участников Игр. Об этом спортсменка рассказала журналистам после церемонии.

В понедельник Миленина завоевала серебро в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом среди стоячих спортсменок, ранее спортсменка стала второй в биатлонной гонке на 6 км.

"Сегодня я не так волновалась, как на первом награждении после биатлонной гонки, команда поддержки была больше - наши белые куртки выделяются в толпе, нам кричали, нас поддерживали, - рассказала Миленина. - Но сейчас надо восстановиться и готовиться работать дальше".

13 марта Миленина примет участие в 10-километровой гонке в биатлоне, 14 марта - в лыжном спринте, 15 марта - в биатлонной гонке на 12,5 км, 17 марта - в лыжной гонке на 7,5 км. "Это нормальный режим, мы все в одинаковых условиях. Кто как восстанавливается - кому-то нужен массаж, а мне надо поужинать, ноги кверху и спать", - сказала Миленина.

На вопрос, что спортсменка будет делать с медалями Паралимпиады, которые копятся от старта к старту, Миленина рассказала: "У меня соседка по комнате Марта Зайнуллина, вот мне кажется, что она скоро спать с моими медалями будет, чтобы тоже выиграть. Вчера она была четвертой, самое обидное. Надеюсь, что завтра у нее все будет хорошо".

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета в качестве нейтральных паралимпийцев. Игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.