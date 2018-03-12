ФИФА осудила поведение президента ПАОК Саввиди, угрожавшего судье в матче с АЕК

ТАСС, 12 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с осуждением действий президента клуба ПАОК Ивана Саввиди в матче чемпионата Греции с АЕК. Заявление ФИФА приводит журналист Ричард Конуэй в Twitter.

FIFA: “is aware of the incident. First of all, FIFA fully condemns such behavior. Given that this incident occurred in the context of a national competition, any disciplinary measure to be imposed falls under the jurisdiction of the deciding bodies of the Greek FA.” — Richard Conway (@richard_conway) March 12, 2018

В воскресенье в компенсированное время матча между ПАОК и АЕК Саввиди выбежал на поле, недовольный отменой гола. По словам очевидцев, президент ПАОК имел при себе оружие и угрожал судье встречи. Матч был прерван, команды покинули поле, однако спустя некоторое время арбитры приняли решение засчитать гол.

"ФИФА уведомлена об этом инциденте, - говорится в заявлении. - ФИФА полностью осуждает такое поведение. Учитывая, что этот инцидент произошел в национальном чемпионате, вынесение дисциплинарных мер остается за Федерацией футбола Греции".

Согласно дисциплинарному кодексу чемпионата Греции лицо, угрожающее арбитрам или организаторам матча, наказывается штрафом от 50 тысяч евро и запретом на посещение стадионов на срок от трех до пяти лет. По отношению к должностным лицам клубов может быть применено наказание в виде матча без зрителей, снятия очков или понижения в низший дивизион.