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Велогонка "Тур де Франс" в 2020 году стартует в Ницце

Спорт
12 марта, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Это второй раз за всю историю гонки, когда Ницца становится отправной точкой в многодневном противостоянии велогонщиков

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ТАСС, 12 марта. Стартовая точка самой престижной шоссейной многодневки "Тур де Франс" в 2020 году расположится во французской Ницце. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP.

Соответствующее объявление сделал директор "Тур де Франс" Кристиан Прюдом, выступая на совместной пресс- конференции с мэром Ниццы Кристаном Эстрози. По словам Прюдома, начало соревнований запланировано на 27 июня 2020 года.

Это второй раз за всю историю гонки, когда Ницца становится отправной точкой в многодневном противостоянии велогонщиков. В 1981 году этом городе на Лазурном Берегу прошли первые два дня соревнований.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года. В 2018 году "Тур де Франс" пройдет с 7 по 29 июля.

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