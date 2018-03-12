Велогонка "Тур де Франс" в 2020 году стартует в Ницце

ТАСС, 12 марта. Стартовая точка самой престижной шоссейной многодневки "Тур де Франс" в 2020 году расположится во французской Ницце. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP.

Соответствующее объявление сделал директор "Тур де Франс" Кристиан Прюдом, выступая на совместной пресс- конференции с мэром Ниццы Кристаном Эстрози. По словам Прюдома, начало соревнований запланировано на 27 июня 2020 года.

Это второй раз за всю историю гонки, когда Ницца становится отправной точкой в многодневном противостоянии велогонщиков. В 1981 году этом городе на Лазурном Берегу прошли первые два дня соревнований.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года. В 2018 году "Тур де Франс" пройдет с 7 по 29 июля.