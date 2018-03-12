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Чемпионат Греции по футболу приостановлен после инцидента на игре ПАОК - АЕК

Спорт
12 марта, 14:31 дата обновления: 12 марта, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В воскресенье в компенсированное время матча между клубами ПАОК и АЕК президент ПАОКа Иван Саввиди выбежал на поле, недовольный отменой гола

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© AP

ТАСС, 12 марта. Чемпионат Греции по футболу приостановлен из-за инцидента с президентом клуба ПАОК Иваном Саввиди. Об этом сообщает агентство AFP.

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"Мы решили прервать чемпионат, - сказал министр культуры и спорта Греции Георгиос Василиадис. - Он не возобновится до тех пор, пока не будет четкого соглашения между всеми сторонами". Василиадис отметил, что при принятии решения, греческая сторона находилась в тесном контакте с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В воскресенье матч 25-го тура чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК в Солониках был прерван. Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда, по словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОКа была кобура с предметом, похожим на пистолет, игроки АЕКа отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности.

Позднее стало известно, что арбитр принял решение засчитать гол. В турнирной таблице, опубликованной на официальном сайте чемпионата Греции, изменений не произошло - идущий вторым ПАОК имеет в своем активе 52 очка, как и до 25-го тура, на счету АЕКа 54 очка. В случае победы ПАОК сместил бы АЕК с первой строчки.

Ранее Международная федерация футбол осудила инцидент с Саввиди, однако отметила, что дисциплинарные меры в отношении президента ПАОКа может принять только Федерация футбола Греции.

В 2015 году чемпионат Греции уже прерывался. Тогда причиной его приостановки стали беспорядки перед матчем между "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом". Фанаты "Панатинаикоса" атаковали футболистов команды соперника во время разминки, в начале второго тайма они бросили в игрока "Олимпиакоса" Пайтиму Касими ракетницу, а в главного тренера Витора Перейру - кресло.

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