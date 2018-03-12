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Лунёв пока не знает, сможет ли полноценно готовиться к матчам с бразильцами и французами

Спорт
12 марта, 14:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулёв

Вратарь, пропустивший последний матч чемпионата России против "Ростова" (0:0) из-за повреждения голеностопа, включен в состав сборной, который был оглашен в понедельник

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Андрей Лунев

Андрей Лунев

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулёв/. Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунёв пока не знает, сможет ли полноценно готовиться к предстоящим контрольным матчам против команд Бразилии и Франции. Об этом футболист рассказал ТАСС.

Лунёв, пропустивший последний матч чемпионата России против "Ростова" (0:0) из-за повреждения голеностопа, включен в состав сборной, который был оглашен в понедельник.

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"Состав пока не видел, не могу по нему что-то сказать. Что касается моего состояния, то я сейчас занимаюсь, делаю обследование. Думаю, сегодня вечером или завтра утром будет какая-то информация, а пока делаем процедуры. Как только будем иметь информацию на руках, тогда и будем детально знать, получится ли полноценно готовиться к матчам", - прокомментировал свое состояние Лунёв.

Сборная в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира проведет встречу с бразильцами 23 марта на московском стадионе "Лужники", с французами - 27 марта на арене "Санкт- Петербург".

"С такими соперниками интересно играть. Не люблю выделять кого-то персонально, мне нравится просто играть в футбол, не имеет значения, кто против тебя. Хорошие исполнители - это здорово, будет интересный футбол. У тех же бразильцев, думаю, что и без Неймара (форвард получил тяжелую травму голеностопа в конце февраля - прим. ТАСС) хватает кому играть не менее качественно", - считает собеседник агентства.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Команда Станислава Черчесова выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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