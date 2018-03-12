Эксперт: поражение Карякина на старте шахматного турнира претендентов некритично

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Поражение россиянина Сергея Карякина на старте турнира претендентов в Берлине не лишит его шансов на участие в борьбе за мировую шахматную корону. Такое мнение ТАСС высказал российский шахматист и гроссмейстер Сергей Шипов.

Турнир претендентов стартовал 10 марта в Берлине. В первом туре Карякин проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову, во втором сыграл вничью с соотечественником Владимиром Крамником.

"Сергей на многих турнирах прибавляет во второй половине соревнования - можно вспомнить турнир претендентов в Ханты-Мансийске, где он на старте потерпел два поражения, а потом, одержав три победы, включился в гонку за первое место и составил конкуренцию победившему тогда [Вишванатану] Ананду. Сейчас поражение одно, но оно не смертельное. Я считаю, что дистанция очень длинная и Сергей сможет поучаствовать в серьезной борьбе", - сказал Шипов.

По словам специалиста, итоговые результаты турнира во многом будут зависеть от физического состояния его участников, а также от их заготовок в дебюте партий. "14 туров за 20 дней - это достаточно серьезная нагрузка, график очень жесткий. К середине турнира многие начнут терять форму - это я могу точно предсказать. Победителя определят те, кто станут самыми стойкими на финише и будут набирать очки", - отметил Шипов.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при дележе первого места первым критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна- Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель в ноябре сыграет с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.