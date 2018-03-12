Бюджет московского хоккейного клуба "Динамо" будет увеличен в следующем сезоне

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Бюджет столичного "Динамо" будет увеличен в сезоне-2018/19 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал генеральный директор клуба Сергей Федоров.

"Бюджет следующего года подтвержден. 3-4 апреля мы его утвердим. В этом году никаких задержек по зарплате перед игроками и персоналом не было, здесь проблем нет. Бюджет будет чуть выше, чем в этом году", - сказал Федоров.

В январе должность генерального директора клуба покинул Рубен Бегунц. "Генерального менеджера у нас не будет, тренерский штаб будет выбирать своих исполнителей. С агентами хоккеистов буду разговаривать я. Клуб не будет превышать потолок в 900 млн рублей", - отметил Федоров.

"Динамо" завершило регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории КХЛ не попало в плей-офф.