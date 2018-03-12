Российский хоккеист Миронов близок к возвращению в московское "Динамо"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский хоккеист Андрей Миронов согласовывает условия контракта с московским "Динамо". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Федоров.

"Миронов вместе с агентом ведет переговоры. Он имеет желание вернуться, условия согласовываются. Других настроений, кроме возвращения в родной клуб, у него нет", - сообщил Федоров.

Миронов является воспитанником московского "Динамо", он выступал за клуб с 2012 по 2017 год. Хоккеист является обладателем Кубка Гагарина 2013 года и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира (2013, 2014), на взрослом уровне он выиграл серебро и бронзу чемпионата мира (2015, 2017).

Перед нынешним сезоном переехал в клуб Национальной хоккейной лиги "Колорадо", за который сыграл в 10 матчах, забив гол и отдав две результативные передачи. Большую часть сезона он провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Сан-Антонио Рэмпэйдж", в 26 матчах за который он забросил одну шайбу и отдал 8 голевых передач.

В начале марта стало известно, что хоккеист прошел драфт отказов и намерен вернуться в Россию, где ранее выступал только в системе московского "Динамо".

Федоров также сообщил, что ряд игроков команды не останутся в "Динамо" на следующий сезон. "Речь идет о Евгении Артюхине, Алексее Терещенко, Дмитрии Казионове, Игоре Игнатушкине, Алексее Сопине, Максиме Соловьеве. Что касается ухода Михаила Анисина, то он покинул клуб за нарушение спортивного режима. Ему предоставили шанс, к сожалению, он им не воспользовался: причиной стало как пропуск тренировок, так и нарушение спортивного режима, и одно стало следствием другого", - отметил Федоровю

Также Федоров рассказал, что селекционную службу бело-голубых возглавит Алексей Бадюков. "Будет совмещать это с работой на ТВ. Мы проблем в этом не видим", - сказал он.