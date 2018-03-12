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Федоров: опыт и знания Шанцева помогут московскому хоккейному клубу "Динамо"

Спорт
12 марта, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В начале февраля было объявлено, что бывший губернатор Нижегородской области Шанцев вошел в совет директоров хоккейного "Динамо"

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Опыт и знания Валерия Шанцева помогут столичному клубу Континентальной хоккейной лиги "Динамо". Об этом журналистам рассказал генеральный директор бело-голубых Сергей Федоров.

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В начале февраля было объявлено, что бывший губернатор Нижегородской области Шанцев вошел в совет директоров хоккейного "Динамо".

"У нас нет сейчас проблем со спонсорами, если он [Шанцев] подтянет дополнительных, то будет здорово. Шанцев с начала 90-х годов в хоккее, он понимает и любит игру. Для "Динамо" он знаковая фигура, при нем клуб добился множества побед. Его помощь, опыт и знания лишними быть не могут, рады его возвращению в родной клуб", - сказал Федоров.

"Динамо" завершило регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории Континентальной хоккейной лиги не попало в плей-офф.

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