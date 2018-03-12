Российские керлингисты победили сборную США в смешанном турнире на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты, выступающие под нейтральным флагом, обыграли сборную США со счетом 6:4 в матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

Ранее российские керлингисты уступили сборным Норвегии, Германии и Южной Кореи, но обыграли команду Финляндии. Россияне делят шестое место с командами Норвегии, Швейцарии и Словакии.

В следующем матче во вторник россияне сыграют со словаками.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.