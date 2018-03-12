Российские паралимпийцы в понедельник завоевали три медали на Играх в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Российские паралимпийцы завоевали в понедельник три медали - золотую, серебряную и бронзовую - в лыжных гонках на проходящих в Пхёнчхане зимних Играх. Двукратной чемпионкой Игр стала Екатерина Румянцева, вторую серебряную медаль выиграла Анна Миленина, тогда как Михалина Лысова стала бронзовым призером. Вторую победу на групповом этапе Паралимпиады одержали керлингисты на колясках команды скипа Константина Курохтина.

В третий день Паралимпиады медали были разыграны в лыжных гонках и сноуборде. Лыжники соревновались на самой длинной дистанции - 20 км у мужчин и 15 км у женщин. В классе "стоя" 27-летняя Екатерина Румянцева завоевала вторую золотую медаль Паралимпиады - ранее она победила в биатлонном спринте. В лыжной 15-километровой гонке Румянцева снова опередила опытную Анну Миленину, тогда как третье место заняла украинка Людмила Ляшенко.

"До сих пор не ощутила, что двукратная чемпионка - голова забита предстоящими гонками, я так устроена, - рассказала Румянцева. - Поздравлений было немало, в соцсетях после первой победы было 250 писем, смогла ответить только на половину. В итоге отключила все симки, так что до конца Паралимпиады в сети не появлюсь".

Румянцева участвует в дебютной Паралимпиаде, ранее на ее счету не было побед даже на чемпионатах мира. Тогда как Миленина первую золотую паралимпийскую медаль выиграла еще в 2006 году в Турине, а всего на счету 31-летней спортсменки 12 паралимпийских медалей в лыжных гонках и биатлоне, из них пять - золотых.

"Погода сегодня была хорошая, но мы боялись, что вместо снега будет каша. Спасибо организаторам - трасса была подготовлена, снег жесткий", - рассказала Миленина.

Лысову подвели лыжи

В классе для слабовидящих спортсменов Михалина Лысова с ведущим Алексеем Ивановым не сумела повторить свой успех в биатлонном спринте, заняв третье место в лыжной 15-километровой гонке. Паралимпийской чемпионкой в этом виде стала белорусская спортсменка Светлана Саханенко, серебро выиграла Оксана Шишкова из Украины. "Сегодня из-за лыж была очень тяжелая гонка - снег прилипал к лыжам, причем как на подъеме, так и на спуске, они совершенно не давали отдохнуть", - рассказала Лысова.

Седьмой результат в этом виде показала россиянка Екатерина Мошковская с гидом Артемом Нориным, тогда как Марина Галицына (ведущий - Максим Пирогов) не сумела финишировать - ей стало плохо на последнем круге, и она сошла с дистанции.

В мужских лыжных гонках российские паралимпийцы в Пхёнчхане не представлены. В 20-километровой гонке в классе слабовидящих победил канадец Брайан Маккивер, вторым стал белорус Юрий Голуб, третьим - француз Тома Кларьон. В категории "стоя" золотую медаль выиграл украинец Юрий Рептюх, который опередил ставших серебряным и бронзовым призерами француза Бенжамена Давье и норвежца Хокона Элсруда соответственно.

После трех дней соревнований в Пхёнчхане на счету российских паралимпийцев шесть медалей - три золотые, две серебряные и одна бронзовая. Чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (класс "стоя") и Михалина Лысова (класс слабовидящих), серебряную награду завоевала Анна Миленина (класс "стоя"). В лыжных гонках Румянцева также выиграла золото, на счету Милениной - серебряная медаль, Лысовой - бронзовая.

В сноуборде пока без четвертьфинала

В понедельник состоялись первые паралимпийские соревнования по сноуборду - в 2014 году в Сочи в рамках горнолыжной программы были разыграны медали в борд-кроссе. В Пхёнчхане сноубордисты соревнуются в трех классах - SB-1 и SB-2 (с глубоким поражением или ампутацией одной и двух ног), а также SB-UL - с поражением верхних конечностей (в этом классе выступают лишь мужчины).

Первыми определились чемпионы в сноуборд-кроссе. Российские паралимпийцы Владимир Игушкин и Александр Цыганков среди спортсменов с глубоким поражением двух ног не сумели пройти квалификацию. Победил в этом виде Матти Суур-Хамари из Финляндии, второе место занял американец Кейт Гэйбл, бронзу выиграл японец Гурими Нарита.

Михаил Слинкин в соревнованиях спортсменов с поражением верхних конечностей выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, уступив в своем заезде ставшему бронзовым призером американцу Майку Майнору. Паралимпийским чемпионом стал австралиец Саймон Пэтмор, серебро завоевал итальянец Мануэль Поццерле.

В классе SB-1 победил представитель США Майк Шультц, вторым стал Крис Вос из Нидерландов, третьим - еще один сноубордист из США Ноа Эллиотт.

В женских соревнованиях в классе SB-1 победила американка Бренна Хаккеби, которая опередила в главном финале соотечественницу Эми Парди. Третье место заняла француженка Сесиль Эрнандес. В классе SB-2 в финале выступили спортсменки из Нидерландов - Бибиан Ментел-Спе в борьбе за золото опередила Лису Бюнсхотен. Бронзовую награду завоевала испанка Астрид Фина.

Керлингисты победили соперников из США

Российские керлингисты на колясках провели два очередных матча групповой стадии. В утренней встрече команда скипа Константина Курохтина уступила соперникам из Норвегии - 2:6, во второй игре дня победила команду США - 6:4. 12 смешанных команд уже сыграли по пять матчей, на счету российских керлингистов - две победы, что позволяет им делить шестое место.

Лидирует с пятью победами команда Китая, четыре у сборных Великобритании, Германии и Южной Кореи. В полуфинал выходят четыре лучшие команды по итогам однокругового предварительного турнира.

Три очередных матча в воскресенье были сыграны в турнире по следж-хоккею. В группе А сборная Канады разгромила норвежцев - 8:0, тогда как итальянцы обыграли шведов - 2:0. В группе В сборная США со счетом 10:0 победила хоккеистов Чехии.

За день до окончания групповой стадии определились полуфиналисты - ими стали команды Канады и Италии (группа А), а также США и Южной Кореи (группа В).

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.