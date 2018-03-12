"Енисей" разгромил "Кузбасс" в первом матче 1/2 финала чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 12 марта. Красноярский "Енисей" на своей площадке со счетом 13:4 разгромил кемеровский "Кузбасс" в первом полуфинальном матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе "Енисея" четыре гола забил Алмаз Миргазов, хет-трик оформил Сергей Ломанов, дублем отметился Семен Чупин, по одному голу на счету Вадима Чернова, Андрея Прокопьева, Дмитрия Макарова и Виктора Чернышева. У "Кузбасса" отличились Вадим Стасенко, Богдан Павенский, Вячеслав Шевцов и Денис Игошин.

Ранее в другом матче 1/2 финала хабаровский "СКА- Нефтяник" со счетом 12:1 победил иркутскую "Байкал-Энергию".

В серии до двух побед "Енисей" вышел вперед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Красноярске 13 марта.