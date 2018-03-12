Пропустившая больше половины сезона биатлонистка Подчуфарова выступит на чемпионате России

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, взявшая паузу вскоре после начала нынешнего сезона, выступит на чемпионате страны, который стартует в конце марта. Об этом ТАСС сообщил личный тренер бронзового призера чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете Юрий Лелин.

Подчуфарова по согласованию с тренерами сборной решила приостановить соревновательную деятельность в начале декабря. Причиной стали слабые результаты на первых двух этапах Кубка мира, где в личных гонках она ни разу не попала в число 30 сильнейших, и ее собственное желание восстановить здоровье.

"Ольга выступит на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Сейчас она за свой счет проводит сбор в Антхольце, для подготовки к чемпионату страны она прибудет в Ханты- Мансийск 20 марта. Планируется, что она выступит во всей программе соревнований", - сказал Лелин.

Чемпионат России состоится с 29 марта по 4 апреля. В рамках турнира пройдут индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования, масс-старты и эстафеты.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.