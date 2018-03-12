Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пропустившая больше половины сезона биатлонистка Подчуфарова выступит на чемпионате России

Спорт
12 марта, 17:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Подчуфарова по согласованию с тренерами сборной решила приостановить соревновательную деятельность в начале декабря

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ольга Подчуфарова

Ольга Подчуфарова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, взявшая паузу вскоре после начала нынешнего сезона, выступит на чемпионате страны, который стартует в конце марта. Об этом ТАСС сообщил личный тренер бронзового призера чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете Юрий Лелин.

Подчуфарова по согласованию с тренерами сборной решила приостановить соревновательную деятельность в начале декабря. Причиной стали слабые результаты на первых двух этапах Кубка мира, где в личных гонках она ни разу не попала в число 30 сильнейших, и ее собственное желание восстановить здоровье.

Смотрите также

Для болельщиков на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени организуют туры выходного дня

Шипулин вошел в состав сборной России по биатлону на этап КМ в Холменколлене

"Ольга выступит на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Сейчас она за свой счет проводит сбор в Антхольце, для подготовки к чемпионату страны она прибудет в Ханты- Мансийск 20 марта. Планируется, что она выступит во всей программе соревнований", - сказал Лелин.

Чемпионат России состоится с 29 марта по 4 апреля. В рамках турнира пройдут индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования, масс-старты и эстафеты.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер Олег Табаков
2
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
3
Биография Олега Табакова
4
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
"Величайший актер современности": не стало Олега Табакова
7
Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама