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Коутиньо и Виллиан вошли в заявку сборной Бразилии по футболу на матч с Россией

Спорт
12 марта, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Встреча состоится 23 марта в Москве на стадионе "Лужники"

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Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо

© EPA/ANTONIO LACERDA

ТАСС, 12 марта. Футболисты Филиппе Коутиньо и Виллиан попали в заявку команды Бразилии на товарищеские матчи против сборных России и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

В состав сборной Бразилии вошли три вратаря - Алисон Бекер ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия) и Нето ("Валенсия", Испания).

Защитники - Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все - ПСЖ, Франция), Фагнер ("Коринтианс"), Марсело ("Реал", Испания), Фелипе Луис ("Атлетико", Испания), Миранда ("Интер", Италия), Педро Жеромел ("Гремио") и Родриго Кайо ("Сан-Паулу").

Полузащитники - Каземиро ("Реал", Испания), Фернандиньо ("Манчестер Сити", Англия), Паулиньо, Коутиньо (оба - "Барселона", Испания), Фред ("Шахтер", Украина), Ренато Аугусто ("Бэйцзин Гоань", Китай), Виллиан ("Челси", Англия), Андерсон Талиска ("Бешикташ", Турция), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Англия) и Дуглас Коста ("Ювентус", Италия).

Нападающие - Габриэль Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Тайсон ("Шахтер", Украина) и Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад", Испания).

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники". Встреча Бразилия - Германия пройдет в Берлине 27 марта.

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