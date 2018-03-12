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Родионов: смерть Табакова - утрата не только для театрального, но и для футбольного мира

Спорт
12 марта, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Табаков скончался в понедельник в больнице после тяжелой продолжительной болезни

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Олег Табаков

Олег Табаков

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Смерть народного артиста СССР Олега Табакова является утратой не только для театрального, но и для футбольного мира. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Сергей Родионов.

Табаков скончался в понедельник в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Актеру было 82 года, он являлся болельщиком красно-белых.

"Я выражаю соболезнования от себя и от всей команды "Спартак" семье и близким Олега Павловича. Олег Табаков являлся нашим преданным болельщиком, часто посещал футбольные матчи, когда был здоров. Соболезную всему театральному и футбольному миру", - сказал Родионов.

Олег Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог, лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также он возглавлял Московскую театральную школу Олега Табакова для одаренных детей.

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