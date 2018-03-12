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Команда Marathon-Tula получила право участвовать в мировых велогонках

Спорт
12 марта, 18:37 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 12, марта. /ТАСС

Сейчас в состав команды входят 10 человек

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ТУЛА, 12 марта. /ТАСС/. Команда Marathon-Tula, созданная в Тульской области в 2017 году, получила лицензию Международного союза велосипедистов (UCI) как трековая велосипедная команда. Это позволит спортсменам стартовать на самых престижных трековых соревнованиях, включая этапы Кубка мира, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Marathon-Tula получила лицензию Международного союза велосипедистов как трековая велосипедная команда. Эта лицензия на сезон-2018/19 стала первой для команды, чьи гонщики выступают как на шоссе, так и на треке. Она позволит спортсменам выступать на самых престижных трековых соревнованиях, включая этапы Кубка мира, и зарабатывать очки для участия в ключевых стартах сезона, в частности чемпионатах мира и Европы", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в состав команды входят 10 человек: Мария Аверина, Александр Дубченко, Диана Климова, Виктор Манаков, Сергей Мосин, Денис Некрасов, Дмитрий Нестеров, Алексей Носов, Максим Пискунов и Андрей Простокишин.

Консультантом тульских гонщиков в январе 2018 года стал французский тренер Себастьен Нотен. Ранее он работал с Бенуа Ветю, который возглавлял спринтерское направление в сборной России.

Соглашение о создании велокоманды Marathon-Tula в начале 2017 года подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент холдинга "Марафон Групп", член попечительского совета Федерации велосипедного спорта России Александр Винокуров. Именно эта компания и стала спонсором тульской велосипедной сборной.

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