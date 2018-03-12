Черчесов: решение футболистов Березуцких завершить карьеру в сборной можно только уважать

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Решение защитников Василия и Алексея Березуцких завершить выступления за сборную России по футболу можно только уважать. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В марте 2017 года Василий Березуцкий объявил о приостановлении карьеры, мотивировав решение желанием сконцентрироваться на выступлениях за свой клуб ЦСКА. В феврале, после того как тяжелые травмы получили основные центральные защитники сборной Георгий Джикия и Виктор Васин, Черчесов сказал, что рассматривает вариант вызова в команду братьев Березуцких. Однако позднее 35-летние братья заявили о завершении карьеры в сборной.

"Тогда [в марте] я сам попросил Василия не заканчивать карьеру, а приостановить, потому что иногда на эмоциях можно принять решение, а потом об этом жалеть. И мы отнеслись к ситуации нормально. Потом мы встречались и перед Кубком конфедераций, но тогда они не были до конца готовы", - рассказал Черчесов.

"Конечно, большой плюс в том, что и Василий, и Алексей прекрасно знают, что такое большие турниры, но они приняли такое решение, его можно только уважать, - подчеркнул специалист. - Они продолжают играть в клубе. Могу только пожелать им, чтобы они не только доиграли текущий сезон, но и продолжили карьеру в следующем".

Братья Березуцкие дебютировали в сборной в 2003 году. Василий провел за команду 101 матч (5 мячей), Алексей - 58 (0). Оба являются бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года. Алексей последний раз выступил за сборную в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы 2016 года с валлийцами (0:3), а Василий - в октябре 2016 года в товарищеском матче со сборной Коста-Рики в Краснодаре (3:4).