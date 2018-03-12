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Гимнаст Стретович, восстановившийся после травмы, хочет проявить себя на чемпионате России

Спорт
12 марта, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Прошлой зимой спортсмен перенес операцию на кисти руки

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Иван Стретович

Иван Стретович

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2016 в командном первенстве в составе сборной России Иван Стретович, пропустивший прошлый сезон из-за травмы руки, постепенно набирает форму и на ближайшем чемпионате России в Казани нацелен показать хороший результат. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Владимир Кочнев.

Прошлой зимой спортсмен перенес операцию на кисти руки. Процесс восстановления оказался длительным. В декабре 2017 года Стретович предпринял попытку выступить на московском Кубке Воронина, но не сумел отобраться в финалы.

"Ваня уже начал выступать в многоборье, он побеждал на первенстве Новосибирской области и чемпионате Сибирского федерального округа, - заметил Кочнев. - 25 марта мы с ним приедем на очередной сбор на Озеро Круглое. Вся подготовка нацелена на хорошее выступление на чемпионате России в апреле, а потом будем думать уже и о международных соревнованиях".

"Говорить сейчас, что он полностью восстановился после травмы, нельзя. Я оберегаю его пока от больших нагрузок. Главный тренер национальной команды Андрей Федорович Родионенко тоже призывает не форсировать подготовку. Никто не хочет терять такого гимнаста, который очень долго лечился", - заключил тренер.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани с 16 по 22 апреля.

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