Гимнаст Стретович, восстановившийся после травмы, хочет проявить себя на чемпионате России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2016 в командном первенстве в составе сборной России Иван Стретович, пропустивший прошлый сезон из-за травмы руки, постепенно набирает форму и на ближайшем чемпионате России в Казани нацелен показать хороший результат. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Владимир Кочнев.

Прошлой зимой спортсмен перенес операцию на кисти руки. Процесс восстановления оказался длительным. В декабре 2017 года Стретович предпринял попытку выступить на московском Кубке Воронина, но не сумел отобраться в финалы.

"Ваня уже начал выступать в многоборье, он побеждал на первенстве Новосибирской области и чемпионате Сибирского федерального округа, - заметил Кочнев. - 25 марта мы с ним приедем на очередной сбор на Озеро Круглое. Вся подготовка нацелена на хорошее выступление на чемпионате России в апреле, а потом будем думать уже и о международных соревнованиях".

"Говорить сейчас, что он полностью восстановился после травмы, нельзя. Я оберегаю его пока от больших нагрузок. Главный тренер национальной команды Андрей Федорович Родионенко тоже призывает не форсировать подготовку. Никто не хочет терять такого гимнаста, который очень долго лечился", - заключил тренер.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани с 16 по 22 апреля.