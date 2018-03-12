Хоккеист "Питтсбурга" Малкин стал третьей звездой недели в НХЛ

ТАСС, 12 марта. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба НХЛ.

Малкин на прошлой неделе в четырех матчах набрал восемь очков (три шайбы + пять передач). Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги с 87 очками и третье - в списке лучших снайперов сезона (39 шайб).

Первой звездой признан нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, в трех матчах прошлой недели забросивший пять шайб. Второй звездой стал форвард "Бостона" Брэд Маршанд, отметившийся тремя голами и двумя результативными передачами.