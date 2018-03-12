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Путин поздравил Румянцеву и Лысову с победой на Паралимпиаде

Спорт
12 марта, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Президент пожелал атлетам успехов и удачи на предстоящих стартах

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских биатлонисток Екатерину Румянцеву и Михалину Лысову с победой на Паралимпийских играх. Поздравительные телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

"Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу вы блестяще выступили на самых важных соревнованиях в карьере каждого спортсмена- паралимпийца, продемонстрировали бойцовский характер и волю к победе", - говорится в поздравлении президента Румянцевой.

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В телеграмме, адресованной Лысовой, Путин отметил ее "целеустремленность, силу воли и настоящий спортивный характер", которые открыли спортсменке путь к "яркой, убедительной победе".

Президент пожелал атлетам успехов и удачи на предстоящих стартах. Он особо отметил вклад наставников и тренеров в победу российских спортсменов.

В понедельник Румянцева стала чемпионкой Паралимпийских игр в гонке на 15 км с раздельным стартом в классе стоя, Лысова стала бронзовым призером в гонке на 15 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Ранее на Паралимпиаде Лысова выиграла золото в биатлоне в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения, став пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр.

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