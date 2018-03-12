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Фигуристка Трусова после ЧМ намерена разучить еще больше четверных прыжков

Спорт
12 марта, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

13-летняя Трусова в субботу одержала победу на турнире, набрав по итогам короткой и произвольной программ 225,52 балла

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Александра Трусова

Александра Трусова

© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова постарается в дальнейшем освоить еще больше четверных прыжков. Об этом она рассказала журналистам по прилету с чемпионата мира среди юниоров в Софии.

13-летняя Трусова в субботу одержала победу на турнире, набрав по итогам короткой и произвольной программ 225,52 балла. В произвольной программе она чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, став первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка. Россиянка получила рекордные оценки за техническую составляющую в произвольной программе - 92,32 балла. Первой и единственной спортсменкой до Трусовой, кому удавалось чисто выполнить четверной прыжок на соревнованиях, была японка Мики Андо, исполнившая четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне-2002/03.

"Очень рада, что выиграла. Сейчас немного приболела, но как поправлюсь, постараюсь освоить еще больше четверных прыжков", - сказала Трусова.

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