РФС: Еськов физически не мог видеть нарушения в штрафной "Зенита" в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Алексей Еськов физически не мог увидеть нарушения на защитнике футбольного клуба "Ростов" Тимофее Калачеве в штрафной "Зенита", хоть и правильно располагался. Об этом ТАСС заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский.

Встреча 22-го тура чемпионата России прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 0:0. На 62-й минуте защитник "Зенита" Миха Мевля в штрафной своей команды наступил на ногу Калачеву, но Еськов не отреагировал на это нарушение.

"Судья физически не мог видеть эту ситуацию, для помощника арбитра этот момент тоже был закрыт. Будем смотреть, разбираться и анализировать, у нас есть методика, что, если судья физически не мог увидеть эпизод, хотя находился в правильном положении, случай не будет инкриминироваться как неудовлетворительная работа. Контакт в штрафной был, но этот момент может быть виден только камерой за воротами, где судья не мог оказаться", - сказал Будогосский.

"Это тяжелый момент с тесным контактом футболистов, где надо понять, наступил на ногу игрок или нет. У нас есть рекомендации для инспекторов, если судья не отстал от момента и располагался в правильной позиции, но физически не мог определить ситуацию, за что мы можем его наказывать? Представьте, если бы он назначил пенальти, которого не было, тогда последовали бы другие вопросы. Но в целом Еськов справился с игрой и провел ее на хорошем уровне", - отметил глава департамента РФС.

Судья Иванов мог видеть, что гола в ворота ЦСКА не было

Спорный момент произошел в матче чемпионата России между грозненским "Ахматом" и московским ЦСКА (0:3). На 27-й минуте встречи после удара нападающего грозненской команды Одисе Роши по воротам армейцев мяч мог пересечь линию ворот, после чего в поле его вынес вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Арбитр Сергей Иванов не засчитал гол.

"Я считаю, что это ответный момент на тот, который был в матче первого круга ЦСКА - "Ахмат", когда решали, покинул ли мяч поле. Это тяжелейший эпизод, я обратил внимание на позицию Сергея Иванова, она была достаточно хорошей, чтобы видеть, что мяч все-таки не пересек линию ворот. Ассистент не мог этого заметить, потому что его обзор перекрывал игрок, который находился на линии ворот. И даже телевидение не может четко показать этот эпизод", - подчеркнул Будогосский.

Он отметил, что данный эпизод является ключевым в матче, поэтому в чемпионате России нужна система определения взятия ворот. "Такие моменты были на прошлом этапе чемпионата и начались снова, они уже начинают превращаться в систему. Сейчас эта система важнее системы видеоповторов", - добавил глава ДСИ РФС.

Собеседник ТАСС рассказал, что матч "Спартак" - "СКА- Хабаровск" прошел без претензий к арбитру Кириллу Левникову.

"По тому, что видел, вопросов к Левникову нет. Оценку от инспектора я еще не получил, но, по моему мнению, претензий к арбитру нет. В общем и целом тур прошел более или менее нормально, кроме одного матча ("Амкар" - "Арсенал", после которого Будогосский в интервью изданию "Спорт-Экспресс" извинялся перед пермяками за судейство Михаила Вилкова - прим. ТАСС). Будем смотреть дальше и работать", - сказал Будогосский.

Судьи уже тренируются на системе видеоповторов

Со следующего сезона в чемпионате России планируется введение системы видеопомощи арбитрам (VAR). Ранее она была утверждена Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Также ожидается, что 16 марта система будет одобрена Международной федерацией футбола (ФИФА) для применения летом на чемпионате мира в России.

По словам Будогосского, департамент продолжает работу по изучению этой системы. "Мы начинаем уже моделировать какие-то ситуации в Краснодаре, арбитры уже сидят за мониторами, хотя указаний контактировать с судьей у них нет. Это все проходит в рамках эксперимента, потому что люди должны понять, с чем эту систему едят и как все делается. Здесь не нужна спешка, потому что надо все четко смоделировать и подготовить специалистов", - заметил собеседник ТАСС.

"Хочу обратить внимание, что IFAB не говорит, что эта система должна поголовно везде практиковаться. Это большие деньги, не все клубы могут позволить себе эту систему", - добавил глава департамента судейства и инспектирования РФС.

После 22 туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет московский "Локомотив", набравший 49 очков. За ним располагаются "Спартак" и ЦСКА, имеющие по 41 очку, а также "Краснодар" и "Зенит" с 40 и 39 баллами соответственно.