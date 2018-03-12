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Первый канал в прямом эфире покажет соревнования фигуристок на ЧМ

Спорт
12 марта, 21:15 дата обновления: 12 марта, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Турнир пройдет в Милане с 19 по 25 марта

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 12 марта. Первый канал покажет соревнования среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в итальянском Милане с 19 по 25 марта. В составе сборной России на соревнованиях у мужчин выступят Михаил Коляда и Дмитриев Алиев, у женщин - Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в соревнованиях спортивных пар - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, в спортивных танцах - Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Короткая программа у женщин состоится 21 марта, трансляция начнется в 17:00 мск, произвольная - 23 марта (23:15 мск). Также Первый канал покажет в прямом эфире произвольную программу у мужчин, которая пройдет 24 марта (14:15 мск). Произвольная программа и показательные выступления танцевальных дуэтов будут показаны в записи 24 марта (23:00 мск) и 25 марта (17:20 мск) соответственно.

Также отмечается, что комментаторами соревнований будут Татьяна Тарасова и Александр Гришин. 

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