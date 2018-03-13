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Касаткина обыграла действующую чемпионку US Open на турнире WTA в Индиан-Уэллсе

Спорт
13 марта, 2:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Россиянка победила хозяйку соревнований Слоан Стивенс в двух сетах и вышла в четвертый круг

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© AP Photo/Ng Han Guan

ТАСС, 13 марта. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн).

20-летняя Касаткина, посеянная на турнире под 20-м номером, в третьем круге победила действующую чемпионку Открытого чемпионата США по теннису (US Open) американку Слоан Стивенс (13) со счетом 6:4, 6:3.

Следующей соперницей россиянки станет победительница Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2018 года датчанка Каролин Возняцки (2).

В прошлом году турнир выиграла Елена Веснина, не сумевшая преодолеть третий круг нынешних соревнований.

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