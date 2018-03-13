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Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

Спорт
13 марта, 3:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В матче против "Виннипега" нападающий "Вашингтона" сделал дубль к 24-й минуте, второй гол и стал юбилейным

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 13 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипега" забросил 600-ю шайбу в карьере. Он сделал дубль к 24-й минуте встречи, второй гол стал юбилейным.

Овечкин стал 20-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь подобного результата. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, второе место занимает Горди Хоу (801), третье - Яромир Ягр (766). Кроме того, россиянин стал четвертым хоккеистом, которому удалось забросить 600 шайб в менее чем 1000 матчах (990). Первое место по этому показателю принадлежит Гретцки (718 игр), второе - Марио Лемье (719), третье - Бретту Халлу (900).

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам. Также ему принадлежит еще ряд клубных рекордов, в том числе по количеству хет-триков (20), набранных очков (1109), заброшенных шайб в одном сезоне (65 в сезоне-2007/08).

Овечкин - рекордсмен НХЛ по количеству шайб, заброшенных в овертаймах, - 20. Он является лидером по количеству шайб в истории НХЛ среди российских хоккеистов. Три раза нападающий получал "Харт Трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. Канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби дважды удостаивался этой награды.

Россиянин шесть раз становился обладателем приза "Морис Ришар Трофи", вручаемого лучшему снайперу лиги с сезона-1998/99. Это рекорд НХЛ, ни один игрок в истории не получал данную награду более двух раз. Трижды Овечкин выигрывал "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги), только Гретцки (5) и Лемье (4) большее количество раз удостаивались такой чести. Овечкин является единственным хоккеистом в истории НХЛ, который в один сезон (2007/08) выиграл "Харт Трофи", "Морис Ришар Трофи", "Тед Линдсей Эворд" и "Арт Росс Трофи" (награда за наибольшее количество очков).

В ближайшем будущем россиянин может отметиться еще одним достижением. Если он не пропустит ни одного матча в марте, то игра с "Питтсбургом" 1 апреля будет для него 1000-й в НХЛ. Овечкин станет 317-м хоккеистом в истории лиги, который достигнет этой отметки. Российский нападающий дважды выигрывал регулярный чемпионат в составе столичной команды, но в плей-офф не проходил дальше второго раунда.

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