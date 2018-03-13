Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайба Наместникова помогла "Рейнджерс" победить "Каролину" в матче НХЛ

Спорт
13 марта, 4:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Форвард "Коламбуса" Панарин сделал две голевые передачи в победном матче против "Монреаля"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Каролину" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Каролины" отличились Теуво Терявяйнен (15-я минута), Ли Стемпняк (28), Виктор Раск (49). За "Рейнджерс" шайбы забросили Матс Цуккарелло (10, 58), Джимми Веси (22, 53, 60), Владислав Наместников (32). Для Наместникова эта шайба стала второй в семи матчах за "Рейнджерс" после обмена из "Тампы" в феврале. Другой российский нападающий "Рейнджерс", Павел Бучневич, сделал три результативные передачи.

"Рейнджерс" занимают 12-е место в Восточной конференции с 69 очками, "Каролина" - 10-е (71). В следующем матче в среду "Каролина" примет "Бостон", в четверг "Рейнджерс" сыграет дома с "Питтсбургом".

В других матчах "Вегас" победил "Филадельфию" (3:2), "Коламбус" обыграл "Монреаль" (5:2). Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин сделал две результативные передачи, российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 38 бросков.

"Вашингтон" в овертайме обыграл "Виннипег" (3:2). Форвард столичной команды Александр Овечкин сделал дубль, его вторая шайба стала для него 600-й в карьере. Евгений Кузнецов забросил победную шайбу в овертайме, а также отметился результативной передачей.

Смотрите также

Хоккеист "Питтсбурга" Малкин стал третьей звездой недели в НХЛ

"Эдмонтон" одержал третью победу подряд в чемпионате НХЛ, обыграв "Миннесоту"

Вратарь "Тампы" Василевский повторил клубный рекорд, одержав 40-ю победу в сезоне НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
2
Биография Олега Табакова
3
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
4
Умер Олег Табаков
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
Темы дня
Новости партнеров
Реклама