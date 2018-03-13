Шайба Наместникова помогла "Рейнджерс" победить "Каролину" в матче НХЛ

ТАСС, 13 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Каролину" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Каролины" отличились Теуво Терявяйнен (15-я минута), Ли Стемпняк (28), Виктор Раск (49). За "Рейнджерс" шайбы забросили Матс Цуккарелло (10, 58), Джимми Веси (22, 53, 60), Владислав Наместников (32). Для Наместникова эта шайба стала второй в семи матчах за "Рейнджерс" после обмена из "Тампы" в феврале. Другой российский нападающий "Рейнджерс", Павел Бучневич, сделал три результативные передачи.

"Рейнджерс" занимают 12-е место в Восточной конференции с 69 очками, "Каролина" - 10-е (71). В следующем матче в среду "Каролина" примет "Бостон", в четверг "Рейнджерс" сыграет дома с "Питтсбургом".

В других матчах "Вегас" победил "Филадельфию" (3:2), "Коламбус" обыграл "Монреаль" (5:2). Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин сделал две результативные передачи, российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 38 бросков.

"Вашингтон" в овертайме обыграл "Виннипег" (3:2). Форвард столичной команды Александр Овечкин сделал дубль, его вторая шайба стала для него 600-й в карьере. Евгений Кузнецов забросил победную шайбу в овертайме, а также отметился результативной передачей.